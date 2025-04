Rottamazione quater il 30 aprile scade la riammissione | come fare domanda e quali debiti rientrano

Rottamazione-quater: fino al 30 aprile 2025 si può infatti chiedere la riammissione tramite il portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi viene riammesso riceverà entro giugno l'esatto ammontare da versare, con la possibilità di dilazionare il debito in dieci rate. 🔗 Ultimi giorni per i contribuenti decaduti dalla: fino al 302025 si può infatti chiedere latramite il portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi viene riammesso riceverà entro giugno l'esatto ammontare da versare, con la possibilità di dilazionare il debito in dieci rate. 🔗 Fanpage.it

