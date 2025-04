Rossi Lega | Le Poggiola iniziati i lavori di riqualificazione della Piazza

iniziativa di Federico Rossi, segretario comunale e Capogruppo consiliare Lega di Arezzo sono iniziati i lavori di riqualificazione della Piazza in Località Le Poggiola."La Piazza centrale di Le Poggiola rappresenta un luogo storico, identitario e di aggregazione di notevole rilevanza per tutti gli abitanti della frazione. Proprio per questo ho voluto fortemente la realizzazione di questo progetto per dare una risposta concreta alle richieste dei residenti.I lavori saranno suddivisi in due fasi principali, i primi che sono già iniziati riguardano il rifacimento della parte centrale della Piazza e includono la sostituzione delle mattonelle di pavimentazione, l'installazione di una nuova ringhiera, l'intonacazione della struttura e l'inserimento di nuovi arredi come panchine in legno e cestini. 🔗 Lanazione.it - Rossi (Lega): “Le Poggiola iniziati i lavori di riqualificazione della Piazza” Arezzo, 29 aprile 2025 – Suva di Federico, segretario comunale e Capogruppo consiliaredi Arezzo sonodiin Località Le."Lacentrale di Lerappresenta un luogo storico, identitario e di aggregazione di notevole rilevanza per tutti gli abitantifrazione. Proprio per questo ho voluto fortemente la realizzazione di questo progetto per dare una risposta concreta alle richieste dei residenti.Isaranno suddivisi in due fasi principali, i primi che sono giàriguardano il rifacimentoparte centralee includono la sostituzione delle mattonelle di pavimentazione, l'installazione di una nuova ringhiera, l'intonacazionestruttura e l'inserimento di nuovi arredi come panchine in legno e cestini. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Rossi (Lega): Installati quattro nuovi defibrillatori ad Arezzo - Arezzo, 13 marzo 2025 – Rossi (Lega): Installati quattro nuovi defibrillatori ad Arezzo I defibrillatori sono stati installati in Via dei Platani, Meridiana, Via Monte Falco e Loc. Chiani. Continua l'iniziativa di Federico Rossi Segretario comunale e Capogruppo consiliare Lega di Arezzo, che si è attivato per installare i DAE in queste zone. "Ho portato avanti questo progetto perché reputo fondamentale dotare il nostro Comune del maggior numero possibile di defibrillatori, focalizzando l'attenzione sulla salute degli aretini, garantendo l'assistenza immediata. 🔗lanazione.it

Nomine Rai: i piani di Rossi e i veti incrociati di Lega, FdI e M5s - Una ricollocazione di prestigio per Gennaro Sangiuliano. E nessuno “scippo” al Pd da parte dell’ipermeloniano Giampaolo Rossi. Passato il ciclone Sanremo e dopo mesi di stallo, in Rai ci si prepara a una prima infornata di nomine. La data in rosso era quella di giovedì 27 febbraio ma il cda è saltato a causa dei soliti veti incrociati. Lega e il M5s si sono messi messi di traverso, irritati dalle indiscrezioni trapelate sulla stampa. 🔗lettera43.it

Rossi (Lega): Telecamere di sicurezza a Indicatore - Arezzo, 25 febbraio 2025 – Rossi (Lega): Telecamere di sicurezza a Indicatore Continua l'attenzione del Capogruppo Lega e Segretario di Arezzo Federico Rossi che dopo Le Poggiola e San Giuliano chiede l'installazione di telecamere di videosorveglianza in Località Indicatore per aumentare la sicurezza. "Ho raccolto la richiesta dei cittadini di Indicatore che chiedono maggiore sicurezza dopo una serie di furti nelle abitazioni e atti vandalici, per questo è fondamentale dotare la Frazione di telecamere di videosorveglianza per assicurare la massima tutela ai residenti contro qualsiasi forma ... 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rossi (Lega): “Le Poggiola iniziati i lavori di riqualificazione della Piazza”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rossi (Lega): “Le Poggiola iniziati i lavori di riqualificazione della Piazza” - Un miglioramento finalizzato ad aumentare le iniziative all’aperto, fruibile da tutti e destinato ad essere più funzionale ... 🔗lanazione.it

Rossi (Lega): "Telecamere di sicurezza a Indicatore" - Continua l'attenzione del Capogruppo Lega e Segretario di Arezzo Federico Rossi che dopo Le Poggiola e San Giuliano chiede l'installazione di telecamere di videosorveglianza in Località Indicatore per ... 🔗www3.saturnonotizie.it

L'eurodeputata Veronica Rossi lascia la Lega e aderisce a Fratelli d'Italia - L'europarlamentare Maria Veronica Rossi lascia la Lega e approda in Fratelli d'Italia. A darne notizia è stata lei stessa e l'annuncio arriva alla vigilia della presentazione delle candidature. 🔗msn.com