rossella sambucco lancia values la moda che parla di te

, lachedi teIl brand di abbigliamento che mette al centro i valori personali e la sostenibilità, giovane imprenditrice romana, dà vita a, il brand di abbigliamento chemette al centro i valori personali e la sostenibilità.non si limita a vestire, ma racconta. Ogni capo è un messaggio: felicità, coraggio, gentilezza, libertà. Parole chediventano un’estensione della propria personalità, un modo nuovo e autentico di vivere laPH Press“nasce dal desiderio di trasformare ciò che sentiamo dentro in un messaggio positivo per il mondo”, spiega. “Ladeve diventare espressione di consapevolezza, non solo di tendenze”.Il progetto si distingue anche per la scelta di una produzione etica, sostenibile e slowfashion, nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei consumatori. 🔗 Bollicinevip.com