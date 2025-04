Rose Cocktail di Federico Cantelli analisi e recensione della fragranza

Rose Cocktail – Lanciata nel 2024, è una fragranza del brand italiano Federico Cantelli, il suo naso è lo stesso Federico Cantelli.

Federico Cantelli

Federico Cantelli è il più giovane naso italiano. Il suo percorso è cominciato all'età di 16 anni nei periodi estivi come apprendista presso le più grandi aziende italiane produttrici di essenze. Il suo percorso formativo è terminato col diploma acquisito nel 2020 presso l'Università di Firenze. La preparazione delle fragranze è esclusivamente artigianale, dalla composizione alla macerazione in appositi contenitori in vetro, dal filtraggio a mano all'inserimento della fragranza nei flaconi tramite appositi rubinetti per non far stressare il profumo.

Rose Cocktail di Federico Cantelli

Il profumo di cui parleremo oggi è "Rose Cocktail", un Eau de Parfum dagli accordi principalmente fruttati, freschi e floreali.

