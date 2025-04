Ronen Bar il capo dei servizi segreti interni israeliani ha annunciato le dimissioni

servizi segreti interni israeliani, Ronen Bar, ha annunciato che si dimetterà il 15 giugno. Le motivazioni della sua scelta sono da ricondurre all'incapacità da parte dell'agenzia di prevenire l'attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023. Il passo indietro di Bar mettono il punto definitivo a una lunghissima serie di scontri con il primo ministro Benjamin Netanyahu. A marzo, il premier lo aveva formalmente licenziato, ma la Corte Suprema aveva sospeso il procedimento per poter prima esaminare i ricorsi presentati; nonostante la rinuncia all'incarico, l'iter giudiziario proseguirà comunque.L'uomo era il numero uno dei servizi segreti dal 2021, dopo la nomina di Yair Lapid, a capo del precedente governo, e il mandato avrebbe dovuto esaurirsi nel 2026.

