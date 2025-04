Roma Soulé la nuova Joya con le sue reti sta trascinando i giallorossi in Europa

Roma, Matias Soulé si sta consacrando come le nuova Joya della Roma: sulle orme del suo idolo Dybala sta trascinando i giallorossi a suon di gol Matias Soulé sta vivendo il suo momento di crescita definitiva alla Roma, sulle orme del suo idolo Paulo Dybala. Il giovane argentino, che da tempo riceve consigli dal "professore",

Roma: Soulé è la nuova arma di Ranieri, in inverno vicinissimo all'addio - Roma 26 febbraio 2025 – È stato uno degli investimenti più importanti dell'estate e con sé aveva portato dietro tante aspettative. L'avvio di carriera in giallorosso di Matias Soulé non è stato dei più semplici: il ragazzo classe 2003 era reduce da una super stagione a Frosinone, ma doveva adattarsi in fretta a una piazza molto esigente. Il peso di un accordo da oltre 25 milioni per strapparlo a una rivale diretta come la Juventus ha senza dubbio pesato sull'idea di tifosi e addetti ai lavori di un impatto rapido e tangibile dal punto di vista statistico. 🔗sport.quotidiano.net

Roma, indizio importante sul prossimo allenatore: lo porta Soulé - A volte basta una partita per capire tutto. La Roma ha trovato la sua strada: ora tocca a chi siederà in panchina non sbagliare più Roma, indizio importante sul prossimo allenatore: lo porta Soulé (LaPresse) – serieanews.comA volte serve uno schiaffo in pieno volto per accorgersi di cosa si ha davanti. Altre volte basta un derby. Perché dentro a certe partite non c’è solo la solita adrenalina, i soliti sfottò o la solita tensione che ti tiene sveglio la notte prima. 🔗serieanews.com

Parma-Roma LIVE 0-1: doppio miracolo di Suzuki, Soulé sfiora la doppietta - GOL PARMA-ROMA 0-1, Soulè al 33`: dopo la mancata assegnazione del calcio di rigore e l`espulsione di Leoni, l`argentino disegna una parabola... 🔗calciomercato.com