Roma ricordi Gago? UFFICIALE l’esonero dal Boca Juniors

Roma ha acquistato calciatori importanti, che hanno rispettato o talvolta deluso le aspettative. In questa ultima categoria rientra Fernando Gago, arrivato nell'estate del 2011 in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Real Madrid. Il centrocampista argentino sembrava poter lasciare il segno con i capitolini ma non è mai riuscito ad imporsi come un titolare, dato un rapporto non idilliaco con l'allora tecnico Luis Enrique. Il classe 1986 ha lasciato dopo una sola stagione, iniziando dal Valencia l'ultima fase della sua carriera. Dopo il ritiro dal calcio, l'argentino è diventato allenatore ed è arrivato a guidare il suo Boca Juniors, club in cui è nato calcisticamente.Un'avventura iniziata solo lo scorso ottobre, che si è conclusa però nella giornata di oggi 29 aprile.

Roma Juventus, Tudor rispolvera questo giocatore in difesa: occuperà quella posizione di campo. La scelta ufficiale! - di Redazione JuventusNews24Roma Juventus, Tudor ha deciso! Per la difesa riecco quel giocatore: arriva la scelta ufficiale! Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Roma Juve, match che va chiudere la 31^ domenica del campionato di Serie A. Igor Tudor ha finalmente sciolto ogni dubbio in merito all’undici titolare, specie per quanto riguarda la composizione del terzetto arretrato. L’assenza di Federico Gatti per infortunio ha permesso a Pierre Kalulu di riguadagnare i galloni della titolarità, che si è già destreggiato nel corso della sfida contro il Genoa. 🔗juventusnews24.com

Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco l’attacco dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeri Sono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l’attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento. 🔗juventusnews24.com

Roma Femminile, obiettivo Coppa Italia: ufficiale data ed orario del match con la Juventus - Stiamo per entrare nel rush finale della stagione anche in casa Roma Femminile, che tornerà in campo il prossimo 13 aprile dopo la sosta, con diverse giocatrici giallorosse convocate dalle rispettive nazionali. Per le ragazze di Spugna non è stata sicuramente un’annata semplice, condita da diversi alti e bassi che non hanno però evitato di festeggiare la vittoria in Supercoppa Italiana, battendo 3-1 in finale la Fiorentina. 🔗sololaroma.it