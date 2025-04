Roma quota 60 e ambizioni europee | non succedeva da Di Francesco

Con il colpo grosso a San Siro, la Roma ha toccato quota 60 punti in campionato, restando pienamente in corsa per l'Europa. Un traguardo che, a questo punto della stagione, mancava dalla gestione di Eusebio Di Francesco. Era il 2017-18 e quella squadra chiuse la trentaquattresima giornata a 67 punti: da allora mai più così in alto.Negli ultimi sei anni, infatti, i giallorossi non avevano mai superato i 59 punti a questo punto del calendario: 58 nel 2019 e nel 2020, 55 nel 2021, ancora 58 nei due campionati successivi, 59 nella scorsa stagione. Numeri che raccontano quanto l'attuale campionato stia segnando una netta inversione di tendenza.Anche le statistiche con l'Inter parlano chiaro. Dal 2018-19 in poi, la Roma aveva già incrociato i nerazzurri alla trentaquattresima giornata per tre volte: due sconfitte e un pareggio.

