Roma N’Dicka imprescindibile | decisione presa per il futuro

Roma senza Evan N’Dicka. Il difensore francese è uno dei due calciatori di movimento, insieme a Baschirotto del Lecce, ad aver giocato tutti i minuti di questa Serie A. Non si ferma mai, se non per fermare gli altri, con la pulizia dei suoi interventi e anche con qualche furbizia quando serve. Come la trattenuta su Bisseck a Milano, evidente ma rilasciata in tempo per evitare che l’arbitro o il Var concedessero il rigore all’Inter.Se Claudio Ranieri può ancora coltivare il sogno della qualificazione in Champions League, e spera di lasciare in eredità al suo successore una Roma europea, il merito è anche delle sue colonne difensive. Mancini è diventato un monumento tattico al centro della difesa, ma N’Dicka rappresenta una sicurezza costante, già consolidata dalla scorsa stagione e imprescindibile anche in prospettiva. 🔗 Sololaroma.it - Roma, N’Dicka imprescindibile: decisione presa per il futuro Non c’èsenza Evan. Il difensore francese è uno dei due calciatori di movimento, insieme a Baschirotto del Lecce, ad aver giocato tutti i minuti di questa Serie A. Non si ferma mai, se non per fermare gli altri, con la pulizia dei suoi interventi e anche con qualche furbizia quando serve. Come la trattenuta su Bisseck a Milano, evidente ma rilasciata in tempo per evitare che l’arbitro o il Var concedessero il rigore all’Inter.Se Claudio Ranieri può ancora coltivare il sogno della qualificazione in Champions League, e spera di lasciare in eredità al suo successore unaeuropea, il merito è anche delle sue colonne difensive. Mancini è diventato un monumento tattico al centro della difesa, marappresenta una sicurezza costante, già consolidata dalla scorsa stagione eanche in prospettiva. 🔗 Sololaroma.it

Roma, N'Dicka imprescindibile: Ranieri ha il suo leader - La sosta Nazionali è arrivata e la Roma può quindi ricaricare le pile, prima del rush finale. I giallorossi si sono subito rialzati dopo l'eliminazione dall'Europa League ed hanno vinto per 1-0 con il Cagliari, in una prova di carattere e cinismo contro un valido avversario. La squadra ha dimostrato di saper rispondere presente, quando la palla scottava. La rimonta in campionato prosegue, con il 4° posto che dista solo quattro punti.

Mancini trascinatore, N'Dicka vale 30 milioni: la Roma riparte dalla difesa - Giorni preziosi per Ranieri per preparare la sua Roma ad un rush finale da paura, fatto di tanti scontri al vertice cruciali per la corsa alla prossima Champions League. Il tecnico studia nuove soluzione per sostituire Dybala, ma la certezza da cui potrà ripartire è senza dubbio la difesa. I numeri messi in mostra oggi da Il Messaggero sono piuttosto eloquenti: 13 gol subiti in 17 partite di Serie A da quando Sir Claudio siede sulla panchina giallorossa, laddove con Juric erano stati 14 in 8, uno score fondamentale nella rincorsa al 4° posto.

Pagelle Porto-Roma 1-1: N'Dicka insuperabile, Baldanzi entra bene - Il risultato non è da buttare, anzi. Ma è comunque la Roma ad avere più rimpianti per l'1-1 maturato al do Dragao contro il Porto nell'andata del playoff di Europa League. Per oltre un'ora i giallorossi sono padroni del campo: nel recupero del primo tempo arriva l'1-0 con Baldanzi che vince il duello con Varela e allarga per Saelemaekers. Il belga crossa, Perez in scivolata favorisce involontariamente Celik che in spaccata segna il suo primo gol giallorosso.

N'Dicka e la Roma, futuro insieme: piace a tanti, ma i Friedkin non vogliono cederlo - Il difensore è diventato un riferimento imprescindibile della Roma: in campionato non ha saltato un solo minuto ...

Roma, difesa a rischio per il futuro. Da N'Dicka a Celik e Svilar: tutti possono partire - Nonostante la difesa della Roma sia, attualmente, il reparto più affidabile dell'intera compagine allenata da Claudio Ranieri, il futuro prossimo.

Inter-Roma, la moviola di Calvarese: dubbi sul contatto N'Dicka-Bisseck - Giornata caratterizzata da tante polemiche visto anche l'avvicinarsi degli obiettivi finali e la tensione crescente per la posta in palio.