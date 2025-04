Roma molotov nella notte contro la sede degli ultrà Quadraro

nella notte la sede del gruppo ultrà 'Quadraro' (ex Fedayn), storica tifoseria della Roma. Una bottiglia molotov è stata lanciata contro le saracinesche in via Cartagine, tra i quartieri Quadraro e Tuscolano, provocando un incendio. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti. La sede è al centro di un'indagine dell'antimafia Romana per spaccio di droga nella Curva Sud dello stadio Olimpico. Nessun testimone dell'accaduto, né immagini delle telecamere di sicurezza.

