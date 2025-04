Roma molotov contro sede ultrà ex Fedayn Quadraro

molotov è stata lanciata contro le saracinesche del gruppo ultrà ‘Quadraro’ ex Fedayn, storica tifoseria della Roma, provocando un incendio.La sede del gruppo di tifosi è stata recentemente interessata da un’indagine dell’antimafia Romana, per spaccio di droga all’interno della curva sud dello stadio Olimpico, che vede coinvolti alcuni appartenenti al gruppo tra cui il cognato del fratello del boss Michele Senese. L’attentato incendiario è avvenuto in via Cartagine 32, tra i quartieri Quadraro e Tuscolano. A dare l’allarme al 112 alcuni residenti. Secondo quanto apprende LaPresse, il presidente del circolo è Alberto Finizio, fratello di Luigi, detto ‘Gigi’, ucciso nel 2023 con sette colpi di pistola mentre faceva benzina in una stazione di servizio poco distante dal circolo dove è stata lanciata la bottiglia incendiaria. 🔗 Lapresse.it - Roma, molotov contro sede ultrà ex Fedayn Quadraro Una bottigliaè stata lanciatale saracinesche del gruppo’ ex, storica tifoseria della, provocando un incendio.Ladel gruppo di tifosi è stata recentemente interessata da un’indagine dell’antimafiana, per spaccio di droga all’interno della curva sud dello stadio Olimpico, che vede coinvolti alcuni appartenenti al gruppo tra cui il cognato del fratello del boss Michele Senese. L’attentato incendiario è avvenuto in via Cartagine 32, tra i quartierie Tuscolano. A dare l’allarme al 112 alcuni residenti. Secondo quanto apprende LaPresse, il presidente del circolo è Alberto Finizio, fratello di Luigi, detto ‘Gigi’, ucciso nel 2023 con sette colpi di pistola mentre faceva benzina in una stazione di servizio poco distante dal circolo dove è stata lanciata la bottiglia incendiaria. 🔗 Lapresse.it

