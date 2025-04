Roma molotov contro sede ultrà ex Fedayn Quadraro | le immagini

immagini mostrano i danneggiamenti dopo che una bottiglia molotov è stata lanciata contro le saracinesche del gruppo ultrà ‘Quadraro’ ex Fedayn, storica tifoseria della Roma, provocando un incendio.La sede del gruppo di tifosi è stata recentemente interessata da un’indagine dell’antimafia Romana, per spaccio di droga all’interno della curva sud dello stadio Olimpico, che vede coinvolti alcuni appartenenti al gruppo tra cui il cognato del fratello del boss Michele Senese. L’attentato incendiario è avvenuto in via Cartagine, tra i quartieri Quadraro e Tuscolano. A dare l’allarme al 112 alcuni residenti. 🔗 Lapresse.it - Roma, molotov contro sede ultrà ex Fedayn Quadraro: le immagini Lemostrano i danneggiamenti dopo che una bottigliaè stata lanciatale saracinesche del gruppo’ ex, storica tifoseria della, provocando un incendio.Ladel gruppo di tifosi è stata recentemente interessata da un’indagine dell’antimafiana, per spaccio di droga all’interno della curva sud dello stadio Olimpico, che vede coinvolti alcuni appartenenti al gruppo tra cui il cognato del fratello del boss Michele Senese. L’attentato incendiario è avvenuto in via Cartagine, tra i quartierie Tuscolano. A dare l’allarme al 112 alcuni residenti. 🔗 Lapresse.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, molotov contro sede ultrà ex Fedayn Quadraro - Una bottiglia molotov è stata lanciata contro le saracinesche del gruppo ultrà ‘Quadraro’ ex Fedayn, storica tifoseria della Roma, provocando un incendio. La sede del gruppo di tifosi è stata recentemente interessata da un’indagine dell’antimafia romana, per spaccio di droga all’interno della curva sud dello stadio Olimpico, che vede coinvolti alcuni appartenenti al gruppo tra cui il cognato del fratello del boss Michele Senese. 🔗lapresse.it

Roma: revenge porn, violenze e molotov contro casa ex compagna, arrestato 46enne - Ha perseguitato per mesi l’ex compagna con violenze, insulti e atti di revenge porn, arrivando anche a lanciare una molotov contro il portone d’ingresso dell’abitazione della donna. Per questo, i carabinieri della stazione Roma Cinecitta’ hanno arrestato un 46enne romano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Roma, in quanto accusato di atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, accesso abusivo a sistema informatico, calunnia e danneggiamento a seguito di incendio. 🔗romadailynews.it

Molotov lanciata contro la sede ultrà ex Fedayn al Quadraro, indaga la Digos - La Digos indaga su un attentato incendiario in via Cartagine a Roma. Ignoti hanno lanciato una bottiglia molotov contro le saracinesce della sede ex Fedayn Quadraro, finita nel mirino dell'antimafia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Roma, molotov contro sede ultrà ex Fedayn Quadraro; Roma: molotov contro la sede ultrà degli ex Fedayn al Quadraro, indaga la Digos; Una molotov è stata lanciata contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras della Roma; Roma, molotov contro sede ultrà ex Fedayn Quadraro - LaPresse. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, molotov contro sede ultrà ex Fedayn Quadraro - Una bottiglia molotov è stata lanciata contro le saracinesche del gruppo ultrà 'Quadraro' ex Fedayn, storica tifoseria della Roma, provocando un incendio. 🔗msn.com

Molotov lanciata contro la sede ultrà ex Fedayn al Quadraro, indaga la Digos - La Digos indaga su un attentato incendiario in via Cartagine a Roma. Ignoti hanno lanciato una bottiglia molotov contro le saracinesce della sede ex Fedayn Quadraro, finita nel mirino dell’antimafia. 🔗fanpage.it

Roma: molotov contro la sede ultrà degli ex Fedayn al Quadraro, indaga la Digos - Attentato incendiario nella notte in via Cartagine, al Quadraro, contro la sede del gruppo omonimo, ex Fedayn, della Curva Sud romanista. Le fiamme hanno provocato gravi danni al locale ... 🔗roma.corriere.it