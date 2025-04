Roma il retroscena su Ranieri | rifiutata la super offerta dei Friedkin

Roma sarà tempo di tirare le somme di una stagione iniziata con il piede sbagliato, ma che dopo una grande cavalcata potrebbe ancora regalare grandi soddisfazioni. Qualunque sarà la conclusione del campionato a fine maggio, il club giallorosso dovrà poi voltare pagina vista la decisione di Claudio Ranieri di lasciare definitivamente il proprio posto in panchina. Quella in corso sarà infatti l'ultima stagione da allenatore per il tecnico di Testaccio, che ha deciso di porre fine alla propria carriera anche per avere più tempo per godersi la famiglia. Roma che dunque si sta già muovendo per cercare un nuovo tecnico, con diversi nomi sondati e l'attesa di novità nelle prossime settimane. Della decisione di Sir Claudio si è ormai preso atto nella Capitale, anche se qualche tempo fa i Friedkin avrebbero cercato di convincerlo a restare.

