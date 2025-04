Roma Garbatella | distrutta l’opera di Laika 1945-2025 per l’80 della Liberazione

Roma Garbatella, Laika: “Ora l’idea è quella di alzare il tiro: rifacciamolo più grande!”È stata distrutta l’opera 1945-2025 realizzata dall’artista Laika a Garbatella per celebrare l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Nel luogo dove sono stati ritrovati i resti del poster, diversi adesivi inneggianti allo stato di Israele.“L’atto vandalico, con tanto di firma in stile mafioso, ad opera di frange estremiste della comunità ebraica, sostenitori di Ben Gvir e Netanyahu, rappresenta l’ennesimo tentativo di censurare e sopprimere la verità su quanto sta accadendo in Palestina – afferma Laika -; Oltre alla distruzione della mia opera, è stata vandalizzata anche la statua di Handala a largo delle Sette Chiese. Lo stile di questi attacchi ricorda molto quello degli atti vandalici avvenuti al Liceo Manara di Monteverde. 🔗 : “Ora l’idea è quella di alzare il tiro: rifacciamolo più grande!”È statarealizzata dall’artistaper celebrare° anniversariodal nazifascismo. Nel luogo dove sono stati ritrovati i resti del poster, diversi adesivi inneggianti allo stato di Israele.“L’atto vandalico, con tanto di firma in stile mafioso, ad opera di frange estremistecomunità ebraica, sostenitori di Ben Gvir e Netanyahu, rappresenta l’ennesimo tentativo di censurare e sopprimere la verità su quanto sta accadendo in Palestina – afferma-; Oltre alla distruzionemia opera, è stata vandalizzata anche la statua di Handala a largo delle Sette Chiese. Lo stile di questi attacchi ricorda molto quello degli atti vandalici avvenuti al Liceo Manara di Monteverde. 🔗 Puntomagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Lucrezia Borgia al Teatro dell'Opera di Roma - "Date al vostro mostro un’anima di madre, e il mostro interesserà e moverà alle lagrime", scriveva Victor Hugo nella prefazione alla sua Lucrèce Borgia. Ispirandosi all’idea di maschera mostruosa che percorre il dramma dello scrittore francese, Valentina Carrasco, la regista argentina che ha... 🔗romatoday.it

Roma Primavera, tegola per Falsini: Misitano si opera e si avvicina all’Atalanta - Non solo la prima squadra, anche la Roma Primavera deve fare i conti con un’assenza pesante. Giulio Misitano, capocannoniere della squadra con 14 gol e 6 assist in 22 partite di Primavera 1, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede destro. Il club giallorosso ha annunciato l’operazione con un comunicato ufficiale, spiegando che si è trattato di un’osteosintesi con vite del V metatarso. Per lui stagione finita, proprio nel momento più delicato della corsa al titolo. 🔗sololaroma.it

Roma, Garbatella contro ‘I Cesaroni’: scritte e petizioni contro la serie tv - La Garbatella contro i Cesaroni. Nel quartiere romano in cui da sempre è ambientata la serie cult di Canale 5 cresce il malcontento dei residenti. Le riprese della settima stagione, con la regia di Claudia Amendola, sono iniziate da pochi giorni. Il set è allestito nel cuore del quartiere, dove sorge anche l’ormai celebre bar che prende il nome dalla serie. Il regista e gli attori, amatissimi dal pubblico, hanno ormai una certa familiarità con gli abitanti del posto che spesso, tra un ciak e un altro, si soffermano a parlare con loro. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma: danni a Villetta Social Lab alla Garbatella, distrutta l’opera di Laika sul 25 aprile; Roma Garbatella: distrutta l’opera di Laika 1945-2025 per l’80° della Liberazione; Distrutta l'opera di Laika per il 25 aprile a Garbatella: al suo posto adesivi pro Israele; Distrutta l’opera di Laika per il 25 aprile a Garbatella: al suo posto adesivi pro Israele. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Laika. Distrutta l’opera 1945-2025 realizzata dall’artista - ROMA – È stata distrutta l’opera 1945-2025 realizzata dall’artista Laika a Garbatella per celebrare l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Nel luogo dove sono stati ritrovati i resti d ... 🔗dazebaonews.it

DISTRUTTA L’OPERA “1945-2025” DI LAIKA - Roma, 28 aprile. È stata distrutta l’opera 1945-2025 realizzata dall’artista Laika a Garbatella per celebrare l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Nel luogo dove sono stati ritrovati ... 🔗politicamentecorretto.com

Distrutta l’opera di Laika per il 25 aprile a Garbatella: al suo posto adesivi pro Israele - Lo striscione della street artist ritraeva una partigiana e una donna palestinese, danneggiata anche l’installazione in piazza delle Sette Chiese ... 🔗roma.repubblica.it