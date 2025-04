Roma Fiorentina nel mirino | Ranieri conferma Cristante

Roma. Reduci dalla vittoria per 1-0 con l’Inter, grazie al gol di Matias Soulé, i giallorossi hanno dimostrato a loro stessi e non solo di poter compiere il definitivo salto di qualità, quando la palla scotta. Il traguardo quarto posto non appare impossibile da centrare, con la Juventus che dista solo 2 punti e che avrà un calendario estremamente delicato. I capitolini sono ben consapevoli di dover dare il massimo da qui all’ultima giornata, cercando di vincere tutte le partite rimaste. La prima di queste sarà lo scontro diretto con la Fiorentina, in programma domenica 4 maggio alle 18:00 allo stadio Olimpico.La Viola viene dal successo convincente per 2-1 con l’Empoli e Claudio Ranieri è consapevole di dover tenere tutti sull’attenti, sotto ogni punto di vista. 🔗 Sololaroma.it - Roma, Fiorentina nel mirino: Ranieri conferma Cristante La settimana inizia ad entrare nel vivo per la. Reduci dalla vittoria per 1-0 con l’Inter, grazie al gol di Matias Soulé, i giallorossi hanno dimostrato a loro stessi e non solo di poter compiere il definitivo salto di qualità, quando la palla scotta. Il traguardo quarto posto non appare impossibile da centrare, con la Juventus che dista solo 2 punti e che avrà un calendario estremamente delicato. I capitolini sono ben consapevoli di dover dare il massimo da qui all’ultima giornata, cercando di vincere tutte le partite rimaste. La prima di queste sarà lo scontro diretto con la, in programma domenica 4 maggio alle 18:00 allo stadio Olimpico.La Viola viene dal successo convincente per 2-1 con l’Empoli e Claudioè consapevole di dover tenere tutti sull’attenti, sotto ogni punto di vista. 🔗 Sololaroma.it

