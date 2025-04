Roma Fiorentina nel mirino | duello a passi di tango fra Soulé e Beltran

Roma. Un successo fondamentale dal punto di vista caratteriale, con i giallorossi che hanno compiuto il tanto atteso salto di qualità mettendo al tappeto un cliente ostico. L'obiettivo è quello di tenere il passo del Bologna e della Juventus, puntando a quel 4° posto che vorrebbe dire qualificazione in Champions League. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini hanno bisogno di primeggiare nella prossima uscita con la Fiorentina, in programma domenica 4 maggio alle 18:00 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro una squadra che sembra aver ritrovato la retta via.La Viola ha appena battuto per 2-1 l'Empoli, dando prova di avere diverse frecce nel suo arco. Claudio Ranieri è consapevole di dover tenere sull'attenti i suoi ragazzi, per staccare il pass alla prossima Coppa Campioni.

