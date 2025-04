Roma Femminile obiettivo Champions League | Spugna attende il Milan

In questo finale di stagione la Champions League rappresenta l'obiettivo nella Capitale, sponda giallorossa. Se nelle ultime quattro giornate di campionato la formazione di Claudio Ranieri tenterà l'impresa di centrare il quarto posto, anche la Roma Femminile dovrà conquistare il pass per la massima competizione europea. Per le ragazze di Spugna il compito dovrebbe essere decisamente più semplice, visto che ci sarà da difendere l'attuale terzo posto in classifica.Quella della Roma Femminile è stata una stagione molto complicata e ricca di alti e bassi, ma la qualificazione in Women's Champions League non potrà per nessun ragione essere mancata. Per tentare di conquistare matematicamente il 3° posto, le giallorosse affronteranno domenica 4 maggio il Milan, in una sfida che sarà forzatamente da vincere dopo le ultime due sconfitte consecutive.

