Roma domani la ripresa degli allenamenti | Nelsson da valutare

Roma è tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno compiuto un ulteriore step di crescita, mettendo al tappeto un avversario che fino alla scorsa settimana lottava su tre fronti. L’obiettivo è quello di mettere pressione alle rivali per la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo alla portata grazie all’ottimo lavoro svolto da Claudio Ranieri. Le ultime quattro uscite di campionato risulteranno, quindi, cruciali ed andranno preparate in ogni minimo particolare, a cominciare dalla prossima sfida con la Fiorentina in programma domenica 4 maggio.I capitolini sanno di trovarsi di fronte ad una vera e propria montagna da scalare, ad un cliente che sembra aver ritrovato la miglior condizione. Nella giornata di domani 30 aprile, la Lupa tornerà ad allenarsi in quel di Trigoria, per studiare nel migliore dei modi l’imminente uscita con i gigliati. 🔗 Sololaroma.it - Roma, domani la ripresa degli allenamenti: Nelsson da valutare Archiviata la grande vittoria per 1-0 con l’Inter, per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno compiuto un ulteriore step di crescita, mettendo al tappeto un avversario che fino alla scorsa settimana lottava su tre fronti. L’obiettivo è quello di mettere pressione alle rivali per la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo alla portata grazie all’ottimo lavoro svolto da Claudio Ranieri. Le ultime quattro uscite di campionato risulteranno, quindi, cruciali ed andranno preparate in ogni minimo particolare, a cominciare dalla prossima sfida con la Fiorentina in programma domenica 4 maggio.I capitolini sanno di trovarsi di fronte ad una vera e propria montagna da scalare, ad un cliente che sembra aver ritrovato la miglior condizione. Nella giornata di30 aprile, la Lupa tornerà ad allenarsi in quel di Trigoria, per studiare nel migliore dei modi l’imminente uscita con i gigliati. 🔗 Sololaroma.it

Approfondimenti da altre fonti

Roma, domani la ripresa degli allenamenti: si accende la corsa Champions - Con il fine settimana senza calcio ormai archiviato, a Trigoria è tempo di voltare pagina e concentrarsi sul ritorno del campionato. La Roma di Ranieri riprenderà gli allenamenti domattina con l’obiettivo di prepararsi al meglio per l’anticipo di sabato sera contro il Lecce al Via del Mare. Da lì ripartirà la rincorsa europea di una squadra che, da metà dicembre in poi, ha costruito una rimonta straordinaria: 13 risultati utili consecutivi – 10 vittorie e 3 pareggi – hanno portato i giallorossi dal 15° posto, con appena due punti di margine dalla zona retrocessione, all’attuale 7° posto, ... 🔗sololaroma.it

Roma, testa all’Europa League: domani la ripresa degli allenamenti - Cuore, grinta, voglia e qualità: la Roma di Ranieri vince 2-1 all’Olimpico contro il Como, centrando il decimo risultato utile consecutivo in campionato. Una gara sofferta, con un primo tempo complicato a causa della pressione e della qualità della squadra di Cesc Fabregas, ma nella ripresa i giallorossi hanno cambiato volto. Ranieri ha letto il momento giusto e i cambi hanno fatto la differenza. I lariani erano passati in vantaggio al 44? con Da Cunha, ma la Roma ha ribaltato il match in appena quindici minuti. 🔗sololaroma.it

Lunedì di riposo per il Napoli, domani la ripresa degli allenamenti - Lunedì di riposo per i ragazzi di Conte, domani la ripresa della preparazione. Antonio Conte dopo il pareggio con l’Inter capolista ha concesso due giorni … L'articolo Lunedì di riposo per il Napoli, domani la ripresa degli allenamenti proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, oggi la ripresa degli allenamenti dopo il derby; Trigoria, ecco la data della ripresa degli allenamenti in vista del Verona; Roma, domani la ripresa degli allenamenti. Martedì giornata di riposo; Chieti calcio: oggi ripresa degli allenamenti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Roma, Domani la ripresa degli allenamenti dopo il derby - Soulé? Il futuro è suo” Articolo completo: Roma, Domani la ripresa degli allenamenti dopo il derby dal blog Roma news L'articolo Roma, Domani la ripresa degli allenamenti dopo il derby ... 🔗msn.com

Roma, la ripresa degli allenamenti a Trigoria: recuperato Abdulhamid - Dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, la Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria. I giallorossi quindi hanno ripreso a lavorare, in attesa di capire quando torneranno ... 🔗marione.net

Roma, la ripresa degli allenamenti a Trigoria: presente Pellegrini - Roma, la ripresa degli allenamenti a Trigoria: presente Pellegrini - A.S. Roma - Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Claudio Ranieri , questa mattina la Roma &egr... - Marione.net - La ControInf ... 🔗marione.net