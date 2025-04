Roma caccia al dopo Ranieri | contatti con Fabregas Ancelotti verso il Brasile

Ranieri ha già annunciato il proprio ritiro a fine stagione. L’addio di un maestro silenzioso ma fondamentale apre ufficialmente la corsa al nuovo allenatore. La Roma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe già avviato i primi contatti con Cesc Fabregas. Lo spagnolo, attualmente al Como, ha conquistato stima e attenzioni grazie al lavoro svolto sia sul campo sia dietro le quinte. A Trigoria piace la sua idea di calcio e la capacità di dialogare con i giovani, un punto chiave nella costruzione del prossimo ciclo Romanista.Fabregas, dal canto suo, non ha ancora sciolto le riserve. Ha più volte ribadito il suo desiderio di dare continuità al progetto Como, ma la Roma potrebbe essere la prima grande occasione della sua giovanissima carriera da allenatore. I due – lui e Ranieri – si erano incrociati proprio in occasione di Roma-Como, scambiando parole e sorrisi nel tunnel. 🔗 Sololaroma.it - Roma, caccia al dopo Ranieri: contatti con Fabregas, Ancelotti verso il Brasile Claudioha già annunciato il proprio ritiro a fine stagione. L’addio di un maestro silenzioso ma fondamentale apre ufficialmente la corsa al nuovo allenatore. La, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe già avviato i primicon Cesc. Lo spagnolo, attualmente al Como, ha conquistato stima e attenzioni grazie al lavoro svolto sia sul campo sia dietro le quinte. A Trigoria piace la sua idea di calcio e la capacità di dialogare con i giovani, un punto chiave nella costruzione del prossimo ciclonista., dal canto suo, non ha ancora sciolto le riserve. Ha più volte ribadito il suo desiderio di dare continuità al progetto Como, ma lapotrebbe essere la prima grande occasione della sua giovanissima carriera da allenatore. I due – lui e– si erano incrociati proprio in occasione di-Como, scambiando parole e sorrisi nel tunnel. 🔗 Sololaroma.it

Cosa riportano altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne

