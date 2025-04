Roma Balzaretti | Club unico quando ci giocavo contro desideravo la maglia giallorossa

Uno dei tratti distintivi del giocare con la maglia della Roma è sicuramente il legame che riesce a crearsi con l'ambiente e con i tifosi, che può rendere magica l'esperienza di un giocatore nella Capitale. Ad accorgersi di tutto ciò è stato anche Federico Balzaretti, che tra il 2012 ed il 2015 ha indossato i colori giallorossi. L'attuale Loan Manager del Club capitolino ha rilasciato un'intervista a Idealista, dove ha parlato proprio di questo tema.Queste le sue parole: "I ricordi più belli nascono già prima che io arrivassi qua. Diciamo che, tra virgolette, la scelta della Roma è stata una scelta nata prima, nel senso che, quando ci giocavo contro, già desideravo indossare la maglia giallorossa, un po' perché quando venivo all'Olimpico, con lo stadio pieno di tifosi, personalmente trovato l'atmosfera unica, come il Club.

