Roccabascerana torna al Medioevo con La Rocca Longobarda

Roccabascerana si trasformerà in un vero e proprio villaggio medievale grazie a “La Rocca Longobarda”, evento che farà rivivere le atmosfere, le leggende e la cultura dell’epoca Longobarda, ai piedi della suggestiva guglia rocciosa del borgo.Dalle ore. Avellinotoday.it - Roccabascerana torna al Medioevo con “La Rocca Longobarda” Leggi su Avellinotoday.it Domenica 4 maggio, il centro storico disi trasformerà in un vero e proprio villaggio medievale grazie a “La”, evento che farà rivivere le atmosfere, le leggende e la cultura dell’epoca, ai piedi della suggestiva guglia rocciosa del borgo.Dalle ore.

