Rocca di Ravaldino oltre 25mila presenze in un anno | Un patrimonio da valorizzare

oltre 25mila presenze tra cultura, arte, spettacolo e intrattenimento: è questo il fortunato bilancio di un anno dalla riapertura della Rocca di Ravaldino. C’era grande attesa dodici mesi fa, quando il 13 aprile 2024 la Rocca di Ravaldino riapriva le sue porte dopo gli importanti lavori di. 🔗 Forlitoday.it - Rocca di Ravaldino, oltre 25mila presenze in un anno: “Un patrimonio da valorizzare” tra cultura, arte, spettacolo e intrattenimento: è questo il fortunato bilancio di undalla riapertura delladi. C’era grande attesa dodici mesi fa, quando il 13 aprile 2024 ladiriapriva le sue porte dopo gli importanti lavori di. 🔗 Forlitoday.it

