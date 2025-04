Roblox vince la class action per presunta dipendenza da videogiochi

class action intentata in Illinois contro Roblox, insieme a colossi dell'industria videoludica come Nintendo, Blizzard, Rockstar e Sony, accusava le aziende di aver intenzionalmente progettato i propri giochi in modo da indurre dipendenza, sfociando in quello che l'attore definiva "disturbo da gioco su internet". La strategia legale adottata richiamava l'approccio utilizzato nelle . 🔗 (Adnkronos) – Una recenteintentata in Illinois contro, insieme a colossi dell'industria videoludica come Nintendo, Blizzard, Rockstar e Sony, accusava le aziende di aver intenzionalmente progettato i propri giochi in modo da indurre, sfociando in quello che l'attore definiva "disturbo da gioco su internet". La strategia legale adottata richiamava l'approccio utilizzato nelle . 🔗 Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Opzione donna 2025, si va verso la class action? Gli ultimissimi aggiornamenti - Se ne parla da tempo ormai della ‘nuova’ versione dell’opzione donna che a conti fatti ha tagliato fuori molte donne dall’unica possibilità che avevano ad oggi per ritirarsi prima dal mondo del lavoro, lasciando sul campo un 30%, trattandosi di assegno completamente ricalcolato col contributivo, ma comunque un’opzione a cui molte avevano per necessità aderito precedentemente. Ad oggi tra i vari paletti che stanno impedendo l’accesso delle lavoratrici vi é quello che sta facendo una differenza assurda relativamente ad un ‘cavillo’, ossia 2 donne licenziate hanno ad oggi sorti previdenziali ... 🔗.com

Superbonus, che pasticcio: a Milano pioggia di contenziosi tra privati e class action contro lo Stato - Milano, 25 febbraio 2025 – Alla mole di contenziosi tra clienti e imprese su lavori legati al superbonus, approdati in Tribunale, si aggiungono class action per ottenere dallo Stato italiano il pagamento dei danni subiti, per cantieri interrotti o problemi nella cessione dei crediti nel corso della vita travagliata dell’incentivo nato con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione energetica degli edifici e rilanciare l’edilizia post-Covid. 🔗ilgiorno.it

Contro Luciana Littizzetto parte la class action. La reazione per la battuta: «Noi italiani facciamo cagarissimo a combattere» – Il video - Nuove polemiche sulle parole (satiriche) indirizzate alle Forze Armate da Luciana Littizzetto durante la puntata di Che tempo che fa dello scorso 9 marzo. L’Osservatorio vittime del dovere, presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni, ha deciso di avviare una class-action al fianco del Tenente Pasquale Trabucco, che nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver sporto querela contro Littizzetto alla procura della Repubblica di Milano. 🔗open.online

Se ne parla anche su altri siti

Roblox vince la class action per presunta dipendenza da videogiochi; La Cina lancia con successo il nuovo satellite per la rilevazione dati Tianlian II-05; Store digitali: causa contro Roblox per la rimozione di oggetti già pagati dai giocatori. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roblox vince la class action per presunta dipendenza da videogiochi - (Adnkronos) - Una recente class action intentata in Illinois contro Roblox, insieme a colossi dell'industria videoludica come Nintendo, Blizzard, Rockstar e Sony, accusava le aziende di aver intenzion ... 🔗msn.com

Parents are suing Roblox for exposing children to inappropriate content. What you need to know. - a group of families have filed a class action lawsuit against gaming platform Roblox. The lawsuit accuses the Roblox Corporation of "negligent misrepresentation and false advertising" of the ... 🔗mashable.com