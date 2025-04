Roberto Vecchioni in concerto con Tra il silenzio e il tuono Tour

Roberto Vecchioni torna in concerto a Bologna con Tra il silenzio e il tuono Tour, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Appuntamento al Teatro EuropAuditorium martedì 6 maggio 2025, alle ore 21. (biglietti sold-out).

A “Domenica In” la grande musica italiana con Gigi D’Alessio, Patty Pravo e Roberto Vecchioni - foto di Cosimo BuccolieriROMA – Oggi, 30 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 29^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con Gigi D’Alessio che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi al pianoforte con alcuni suoi successi come “Non dirgli mai”, “Quanti amori” e il suo nuovo singolo “Cattiveria e gelosia”. 🔗lopinionista.it

Roberto Vecchioni a Napoli per la Fondazione Melanoma: concerto benefico all’Augusteo - Roberto Vecchioni ha conosciuto il dolore. L’ha cantato, l’ha scritto nei suoi libri e sabato 15 aprile alle 21 porterà il suo vissuto sul palco del Teatro Augusteo di NAPOLI, mettendo la sua arte al servizio della lotta al tumore della pelle più temuto. Il cantautore ha accettato l’invito della Fondazione Melanoma presieduta dall’oncologo Paolo Ascierto e dedicherà alla prevenzione anticancro la tappa napoletana del ‘Tra il silenzio e il tuono tour’. 🔗ildenaro.it

The Swingles in Concerto al Teatro Civico Roberto de Silva di Rho, il 2 Marzo, con “Theatreland” - Domenica 2 marzo 2025 arriva al Teatro Civico Roberto de Silva di RHO, THE SWINGLES, uno dei gruppi vocali più famosi al mondo. Il gruppo presenterà “Theatreland”, l’ultimo album che celebra alcuni dei brani più iconici del teatro musicale di Broadway e del West End. RHO accoglie i THE SWINGLES per una performance speciale di “Theatreland” Domenica 2 marzo 2025, il Teatro Civico Roberto de Silva di Rho ospiterà The Swingles, uno dei gruppi vocali più celebri a livello mondiale, vincitore di ben cinque Grammy Awards. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

