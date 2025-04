Roberto Saviano presenta a Roma L' amore mio non muore

Roberto Saviano presenta nel cuore di Roma. 🔗 Romatoday.it - Roberto Saviano presenta a Roma "L'amore mio non muore" Arriva a maggio un imperdibile appuntamento con lo scrittore, giornalista, sceneggiatore che nei suoi famosi scritti utilizza la letteratura e il reportage per raccontare la realtà della criminalità organizzata: mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 19.00,nel cuore di. 🔗 Romatoday.it

Esplosione a Roma crolla palazzina, Roberto Saviano: “Da pochi giorni non vivevo più in quella casa”” - Lo scrittore fino a qualche settimana fa abitava nell'abitazione esplosa questa mattina a Roma per una fuga di gas. Una volta liberata la casa era stata trasformata in Bed & Breakfast.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Palazzina esplosa a Roma, la seconda pista oltre alla fuga di gas. Cosa è successo nell'ex casa di Roberto Saviano - Una violenta esplosione ha svegliato il quartiere Monteverde a Roma nella mattinata di domenica, causando il crollo parziale di una palazzina storica in via Pio Foà, all?angolo con... 🔗leggo.it

Mister Movie | Esplosa la Casa di Roberto Saviano a Roma - Il recente crollo di una palazzina a Monteverde, a Roma, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. L’evento ha suscitato paura e sgomento, poiché la casa è considerata da tutti come un rifugio sicuro. Tra coloro che sono rimasti colpiti dalla tragedia c’è anche lo scrittore Roberto Saviano, che in passato ha abitato proprio nell’edificio crollato. La tragedia di Monteverde e il messaggio di Saviano Per tranquillizzare i numerosi fan preoccupati, Saviano ha pubblicato un messaggio nelle sue stories di Instagram. 🔗mistermovie.it

Saviano e il turista morto a Roma: «Che dolore, maledetto gas. Nei video post-esplosione ho riconosciuto la mia biblioteca» - Inizia così un lungo post di Roberto Saviano con il quale lo scrittore commenta ... di una palazzina nel quartiere Monteverde Vecchio a Roma il 23 marzo scorso. «Nei video l’avevo visto ... 🔗leggo.it

Roberto Saviano sul crollo a Monteverde, a Roma: “Ho abitato lì fino a pochi giorni fa” - Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano ha rivelato, nelle sue stories su Instagram, che fino a poco tempo fa ha abitato in via Vitellia 43 a Roma, nel quartiere Monteverde, dove questa mattina ... 🔗msn.com

Saviano e il turista morto a Roma: «Che dolore, maledetto gas» - Un ricordo che rimarrà La morte di Grant Paterson, che ha perso la vita in un tragico incidente a Roma, ha lasciato una profonda cicatrice nelle persone che lo conoscevano. Per Roberto Saviano, quella ... 🔗41esimoparallelo.it