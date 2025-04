Roberto Bolle protagonista su Rai 1 con lo spettacolo evento Viva la Danza

Roberto Bolle protagonista su Rai 1 con lo spettacolo evento Viva la Danza: condotto da Serenza Rossi, tra gli ospiti Gianna Nannini, Claudio Santamaria, Geppi Cucciari e Il Cirque Du Soleil

In occasione della Giornata Mondiale della Danza, il 29 aprile, in prima serata su Rai1 torna un grande spettacolo evento voluto da Rai e dal Ministero della Cultura e ideato da Roberto Bolle per celebrare l'arte della Danza in Italia. Conduce Serenza Rossi oltre ai grandi interpreti della Danza provenienti da tutto il mondo, ospiti di questa edizione: Gianna Nannini, Claudio Santamaria, Jacopo Veneziani, Geppi Cucciari, Il Cirque Du Soleil.

