Roberto Bolle Belve Maria Corleone o Le Iene? La tv del 29 aprile

Per la prima serata in tv, martedì 29 aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda "Viva la danza". In occasione della "Giornata Internazionale della Danza", Roberto Bolle è il protagonista di un gala della danza, volto ad omaggiare questa arte di cui è star indiscussa in Italia e nel mondo. Questa edizione è impreziosita da momenti di spettacolo di grande valore realizzati in luoghi d'arte e di bellezza iconici e famosi in tutto il mondo. Su RaiDue alle 21.20 l'appuntamento è con "Belve". Francesca Fagnani faccia a faccia con le sue Belve, sedute su una sedia scomoda ma rivelatrice, in un dialogo senza sconti e caratterizzato dai toni ironici e graffianti, ma anche intimi e profondi. Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la fiction "Maria Corleone seconda stagione". Tony Zerilli ha provato ad uccidere Maria Corleone alla sfilata della Lady By Corleone e nel caos che segue riesce a fuggire.

PALINSESTI 27 APRILE-3 MAGGIO 2025: MARIA CORLEONE, ROBERTO BOLLE, IL CONCERTONE - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 27 aprile al 3 maggio 2025 Rai1 D: Le Indagini di Lolita Lobosco 2 (1/6) L: Ulisse: Il Piacere della Scoperta (4/4) 1°Tv M: Roberto Bolle: Viva La Danza M: Dirty Dancing: Balli Proibiti G: Che Dio Ci Aiuti 8 (9/10) 1°Tv V: Affari Tuoi Speciale S: TecheTecheTè: A Gentile Richiesta Canale 5 D: Lo Show dei Record (8/10) L: The Couple: Una Vittoria per Due (4/8) M: Maria Corleone 2 (1/4) new M: Tutto Quello Che Ho (4/4) 1°Tv G: film da definire V: Tradimento 2 1°Tv S: Amici di Maria De Filippi (7/9) Altre segnalazioni Segnalazioni 1° ... 🔗bubinoblog

