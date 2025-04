Roberto Andò vince il Premio Elsa Morante Narrativa 2025 con Il coccodrillo di Palermo

Premio Elsa Morante, presieduta da Dacia Maraini e composta da: Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Alfredo Rapetti Mogol, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, ha annunciato il vincitore della sezione Narrativa del Premio Elsa Morante 2025. Si tratta dello scrittore e regista Roberto Andò che si aggiudica l’ambito riconoscimento con il suo “Il coccodrillo di Palermo” pubblicato da La nave di Teseo.Anche Roberto Andò sarà presente il 13 maggio alle 10,00 presso l’Auditorium di Città della Scienza di Napoli, insieme agli altri vincitori delle varie sezioni del Premio. Si tratta dei Premi Elsa Morante Ragazzi, che saranno letti, da migliaia di giovani lettori in Italia e nel mondo che costituiscono la rete del Morante: “Resisti cuore” (Mondadori). 🔗 La giuria del prestigioso, presieduta da Dacia Maraini e composta da: Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Alfredo Rapetti Mogol, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, ha annunciato il vincitore della sezionedel. Si tratta dello scrittore e registache si aggiudica l’ambito riconoscimento con il suo “Ildi” pubblicato da La nave di Teseo.Anchesarà presente il 13 maggio alle 10,00 presso l’Auditorium di Città della Scienza di Napoli, insieme agli altri vincitori delle varie sezioni del. Si tratta dei PremiRagazzi, che saranno letti, da migliaia di giovani lettori in Italia e nel mondo che costituiscono la rete del: “Resisti cuore” (Mondadori). 🔗 Ildenaro.it

Roberto Andò è il vincitore del Premio Elsa Morante per la Narrativa 2025 - Tempo di lettura: 2 minutiLa giuria del prestigioso Premio Elsa Morante, presieduta da Dacia Maraini e composta da: Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Alfredo Rapetti Mogol, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari, ha annunciato il vincitore della sezione Narrativa del Premio Elsa Morante 2025. Si tratta dello scrittore e regista Roberto Andò che si aggiudica l'ambito riconoscimento con il suo "Il coccodrillo di Palermo" pubblicato da La nave di Teseo.

