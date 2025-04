Roberta Bruzzone a Musile di Piave per una serata contro la violenza di genere

Roberta Bruzzone sarà la protagonista, mercoledì 7 maggio, di una serata dedicata alla violenza di genere. L'incontro, dal titolo "Quando l'amore diventa una trappola mortale", si svolgerà nella palestra dell'Istituto Toti di Musile di Piave, a partire dalle 20. 🔗 Veneziatoday.it - Roberta Bruzzone a Musile di Piave per una serata contro la violenza di genere La psicologa forense e criminologasarà la protagonista, mercoledì 7 maggio, di unadedicata alladi. L'in, dal titolo "Quando l'amore diventa una trappola mortale", si svolgerà nella palestra dell'Istituto Toti didi, a partire dalle 20. 🔗 Veneziatoday.it

