Robecchetto verso le urne Le aspiranti sindaco sono Valentina e Annalisa

sindaco alle Amministrative del 25 e 26 maggio. Elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale del mandato assunto dal sindaco Giorgio Braga nella primavera 2021 a causa delle dimissioni, nell'aprile 2024, della maggioranza dei consiglieri. Dimissioni cui sta facendo seguito un periodo di commissariamento.Le candidate sono Annalisa Baratta della lista Civitas, che ha amministrato il paese negli ultimi anni, e Valentina Cognetta della lista Robecchetto e Malvaglio Insieme: una di centrosinistra, l'altra di centrodestra. Baratta, 50 anni, è avvocato con esperienze in campo amministrativo essendo stata già assessore alla Cultura, Politiche sociali e Sport; Cognetta, 38 anni, è geometra specializzata in edilizia civile e industriale.Una curiosità: nessuna delle due abita a Robecchetto.

