Rivelazione di segreto indagato l' Aggiunto della Dna Prestipino

della facoltà di non rispondere l'Aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Michele Prestipino Giarritta, invitato a comparire a Caltanissetta dopo che il suo nome è stato iscritto nel registro degli indagati per Rivelazione di segreto d'ufficio. L'interrogatorio era stato fissato in relazione, spiega la procura nissena, "al delitto previsto dagli artt. 326 commi 1 e 2 c.p. e 416 bis.I c.p.". Avrebbe rivelato, secondo chi indaga, gli esiti delle indagini sui clan calabresi e sulle infiltrazioni nelle imprese del Nord. Il procuratore nazionale antimafia gli ha revocato le deleghe e ha informato il Csm. La difesa parla di "accuse lunari". Origine delle indagini La procura nissena ricostruisce che l'ipotesi d'accusa trae origine dalle indagini eseguite dalla Sezione anticrimine dei carabinieri del Ros di Caltanissetta nell'ambito di uno dei filoni di inchiesta sul periodo delle stragi del 1992, e, "in questa prima fase delle indagini preliminari", sarebbe emerso che il magistrato, "nella qualità di pubblico ufficiale", quale procuratore Aggiunto presso la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, con delega al coordinamento delle sezioni 'ndrangheta' e Cosa nostra, "in violazione dei doveri inerenti la funzione e abusando della relativa qualità", avrebbe rivelato notizie "che dovevano rimanere riservate" a Giovanni De Gennaro, presidente del consorzio di imprese Eurolink, "incaricato della realizzazione di opere pubbliche note, come il ponte sullo Stretto di Messina", e a Francesco Gratteri, consulente della società We Build, socio di maggioranza del consorzio.

