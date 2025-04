Rivelazione di Kiev sul generale russo | Ucciso dai nostri 007

Ilgiornale.it - Rivelazione di Kiev sul generale russo: "Ucciso dai nostri 007" Il presidente ucraino ha affermato che gli sforzi dell'intelligence ucraina sono solo all'inizio e che i servizi segreti continueranno a prendere di mira i "criminali" di Mosca 🔗 Ilgiornale.it

