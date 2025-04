Ritrovato il corpo di Viktoria Roshchyna la giornalista ucraina torturata uccisa e restituita senza nome in un sacco bianco dai russi

Roshchyna, V.V.” è il nome scritto su un’etichetta attaccata a una gamba. Poi, il test del DNA. Così che è stato riconosciuto il corpo di Viktoria Roshchyna, giornalista freelance ucraina di 27 anni scomparsa nell’agosto 2023 nelle zone occupate dall’invasore russo. Inaspettatamente, è stata ritrovata tra gli oltre 750 corpi restituiti da Mosca nel più grande scambio umanitario avvenuto dall’inizio dell’invasione su vasta scala iniziata nel 2022, contenuta dentro un sacco bianco, etichettato “NM SPAS 757”.Il reportage, la detenzione e l’annuncio del decessoLa reporter, nel 2023, ha tentato di documentare i cosiddetti “ghost detainees”, ossia i migliaia di civili ucraini detenuti arbitrariamente dall’esercito russo e nascosti in carceri e centri di detenzione non ufficiali, sia nell’ucraina occupata che in russia. 🔗 , V.V.” è ilscritto su un’etichetta attaccata a una gamba. Poi, il test del DNA. Così che è stato riconosciuto ildifreelancedi 27 anni scomparsa nell’agosto 2023 nelle zone occupate dall’invasore russo. Inaspettatamente, è stata ritrovata tra gli oltre 750 corpi restituiti da Mosca nel più grande scambio umanitario avvenuto dall’inizio dell’invasione su vasta scala iniziata nel 2022, contenuta dentro un, etichettato “NM SPAS 757”.Il reportage, la detenzione e l’annuncio del decessoLa reporter, nel 2023, ha tentato di documentare i cosiddetti “ghost detainees”, ossia i migliaia di civili ucraini detenuti arbitrariamente dall’esercito russo e nascosti in carceri e centri di detenzione non ufficiali, sia nell’occupata che ina. 🔗 Open.online

