Ritrovato a Norcia l’uomo scomparso | determinante il lavoro congiunto delle forze di soccorso

Norcia, supportati dal nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del fuoco Marche, dalle unità cinofile dei Vigili del fuoco Lazio e dall'elicottero Drago 142, insieme al soccorso Alpino, alla Protezione Civile, al 118 di Norcia e ai Carabinieri di Norcia, hanno preso parte alle operazioni di ricerca di G.S., un uomo affetto da sindrome di Down con difficoltà motorie, scomparso il 27 aprile intorno alle 17:00 dalla propria abitazione.Alle ricerche ha contribuito anche l'Unità di Comando Locale (UCL) dei Vigili del fuoco di Terni.Grazie alla sinergia tra le diverse forze impegnate, G.S. è stato Ritrovato il giorno successivo, 28 aprile, intorno alle 18:00, a circa 1,5 chilometri dalla sua casa, in una zona impervia, nei pressi delle coordinate geografiche 42°46'12.

Ritrovato Mario Granata, l’uomo scomparso da Qualiano - La notizia è di poco fa Mario Granata e di nuovo al sicuro, in famiglia. Ritrovato Mario Granata, il 70enne di Qualiano scomparso ieri da Voi Donizetti. L’uomo, malato di alzheimer, era in stato confusionale e non era rientrato a casa. Fin da subito la famiglia aveva avviato una ricerca diffondendo le foto su Facebook con l’annuncio della scomparsa, subito ripreso dai media locali. L’ uomo, molto conosciuto in città per la sua attività di calzolaio, aveva messo in apprensione tutta la comunità che si è mobilitata subito diffondendo al massimo l’appello. 🔗puntomagazine.it

Ritrovato l’uomo scomparso a Rignano. Francesco Gucci si era allontanato da casa - Rignano sull’Arno, 9 febbraio 2025 – E’ stato ritrovato in un fosso a Bagno a Ripoli l’uomo di 49 anni che nella giornata di ieri, 8 febbraio, si era allontanato da casa. Francesco Gucci aveva lasciato l’abitazione dei suoi genitori senza fornire indicazioni su dove sarebbe andato. Tutte le attività che hanno condotto al ritrovamento sono state coordinate dalla Prefettura di Firenze a seguito della apertura del piano di ricerca persone scomparse. 🔗lanazione.it

Martino Caldarelli, ritrovato morto l’uomo scomparso da Teramo: due fermi - Era scomparso da casa il pomeriggio dello scorso venerdì 11 aprile, il 48enne Martino Caldarelli, residente con la madre in provincia di Teramo. A distanza di cinque giorni, il suo corpo è stato ritrovato senza vita in una zona di campagna di difficile accesso, in un laghetto di Corropoli. L’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate e poi buttato in acqua. I carabinieri hanno individuato un uomo e una donna, indiziati del delitto, ora in stato di fermo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Norcia, scompare nel nulla vicino casa: ricerche in corso da domenica sera - di C.F. Un ex dipendente comunale è scomparso nel nulla nel tardo pomeriggio di domenica ad Agriano di Norcia, frazione in cui risiede. A dare l’allarme sono stati alcuni familiari che erano con lui, ... 🔗umbria24.it