"Ritrovarsi a Tokyo" il film con Romain Duris è tenero e feroce

Arriva nei cinema il 30 aprile Ritrovarsi a Tokyo, il film che racconta molto della società giapponese attraverso la storia di un padre e di una figlia. Il regista Guillaume Senez dirige Romain Duris nel ruolo di un giovane uomo francese che vive a Tokyo, dove lavora come tassista percorrendo in lungo e in largo la città nella speranza di rincontrare sua figlia Lily.Seguendo le giornate del protagonista emerge la chiusura della società giapponese verso l'affido congiunto: quando un uomo e una donna si separano, e soprattutto nei casi in cui un genitore sia straniero, uno dei due non ha più diritto di vedere il figlio. Attraverso un racconto feroce e tenero, pieno di sfumature e dettagli, seguiamo il protagonista del film mentre ritrova la speranza, proprio nel momento in cui ha deciso di arrendersi e rientrare nel proprio Paese.

