Ritorno alle radici a Ginestreto con la festa della patrona Sant’Eurosia

della frazione di Ginestreto organizza l'attesissima edizione annuale della sua antica festa millenaria, che si terrà domenica 4 maggio. I festeggiamenti inizieranno alle 12 con l'apertura di un ricco catering a base di pesce, offrendo deliziosi primi, secondi e contorni per tutti i partecipanti. Pranzo naturalmente a pagamento. La giornata sarà allietata dalla musica di una vivace orchestrina e vedrà la speciale partecipazione del tenore Cristian Caselli, che regalerà momenti di grande emozione. Un momento centrale della festa sarà la Messa. A seguire, si svolgerà la tradizionale processione in onore di Santa Eurosia, patrona del luogo. Il successo di questa manifestazione è reso possibile grazie all'impegno e alla dedizione di numerosi volontari e di tutte le persone che hanno collaborato attivamente.

