Ritorno al futuro Bob Gale ribadisce il rifiuto a nuovi capitoli | Va bene così com' è

Gale, sceneggiatore di Ritorno al futuro, ha partecipato allo Universal Fan Fest Nights e ha chiuso la porta, per l'ennesima volta, ad un nuovo capitolo del franchise. Già in passato, Gale aveva opposto un netto rifiuto ad un Ritorno al futuro 4 invocato a gran voce dai fan ormai da tempo immemore. Bob Gale e Robert Zemeckis non voglio toccare una trilogia che ha dato enormi soddisfazioni. Il rifiuto ad un quarto Ritorno al futuro "Non capisco perché continuino a parlarne!" è sbottato Bob Gale "Cioè, pensano che se lo ripetono un numero sufficiente di volte alla fine lo

