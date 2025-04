Ritorno al futuro 4? Bob Gale | Ma perché continuate a chiedercelo?

Gale, creatore di Ritorno al futuro con Robert Zemeckis, ospite delle Universal Fan Fest Nights, ha scherzato col pubblico sul tormentone di Ritorno al futuro 4, sempre smentito categoricamente da loro.

Approfondimenti da altre fonti

