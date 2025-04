Ritorna la festa dello sport 2025 a Nardò

Ritorna la festa dello sport a Nardò, un evento che unisce tutte le Associazioni sportive locali in un momento di unità e condivisione. Sarà l'occasione ideale per scoprire i Gruppi sportivi del territorio e sperimentare. 🔗 Lecceprima.it - Ritorna la festa dello sport 2025 a Nardò NARDO' - Il grande giorno si avvicina! Domenica 15 giugno alle ore 18la, un evento che unisce tutte le Associazioniive locali in un momento di unità e condivisione. Sarà l'occasione ideale per scoprire i Gruppiivi del territorio e sperimentare. 🔗 Lecceprima.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ritorna la festa dello sport 2025 a Nardò - NARDO' - Il grande giorno si avvicina! Domenica 15 giugno alle ore 18 ritorna la Festa dello Sport a Nardò, un evento che unisce tutte le Associazioni sportive locali in un momento di unità e condivisione. Sarà l'occasione ideale per scoprire i Gruppi sportivi del territorio e sperimentare... 🔗lecceprima.it

Giochi della Gioventù 2025: 110 appuntamenti, 100 mila studenti e lo sport torna protagonista a scuola. Tutto sulla grande festa finale a Roma - I Giochi della Gioventù tornano con un’edizione da record: 110 appuntamenti in tutta Italia, coinvolgendo oltre 100 mila studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e secondaria di I grado. L'articolo Giochi della Gioventù 2025: 110 appuntamenti, 100 mila studenti e lo sport torna protagonista a scuola. Tutto sulla grande festa finale a Roma sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Marche, presentata l’edizione 2025 della festa di scienza e filosofia in tandem con l’Umbria - E’ giunta alla quattordicesima edizione la ‘Festa di Scienza e di Filosofia. Virtute e Canoscenza’ dedicata a ‘Intelligenze; Circolarità; Avvenire’ in programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano, città che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto lanciato ormai 14 anni fa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Filosofia e scienza in un festival “Una bella occasione di riflessione e approfondimento scientifico e filosofico ricco di proposte e progettualità – sottolinea l’assessore alla Cultura Chiara Biondi alla presentazione di oggi nella sede regionale – In ... 🔗lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ritorna la festa dello sport 2025 a Nardò; Giovedì 1 maggio ritorna la Festa degli aquiloni; La festa rosa torna a San Pietro di Feletto con il Giro d’Italia il 25 maggio; La Festa di San Liberale torna dopo 6 anni e rianima il Palazzetto dello Sport: «È stato un grande successo». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ritorna la festa dello sport 2025 a Nardò - NARDO' - Il grande giorno si avvicina! Domenica 15 giugno alle ore 18 ritorna la Festa dello Sport a Nardò, un evento che unisce tutte le Associazioni sportive locali in un momento di unità e condivis ... 🔗lecceprima.it

Dagnoni, il Giro a Roma è festa che fa bene a tutto il movimento - "La conclusione del Giro a Roma sarà una festa che coinvolgerà migliaia di persone e milioni di spettatori, rapiti dalle stupende scenografie della Città Eterna. (ANSA) ... 🔗msn.com

L’11 maggio ritorna la “Belèe de cursa” edizione 2025, la 17^ - Iscrizioni solo in presenza all’Oratorio di Belledo il 7, 8 e 9 maggio dalle 20:30 alle 22:15, e il 10 maggio dalle 9:30 alle 12:00 LECCO – Tutto pronto a Belledo per la “Belèe de cursa”, la corsa pod ... 🔗msn.com