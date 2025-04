Rispetto dell’ambiente bergamaschi rimandati a Pasqua | illeciti e multe per 5 mila euro

Pasquali. Le 232 attività di controllo effettuate a piedi, mountain bike e auto si sono concentrate sulla corretta fruizione delle aree naturali e più in generale sulla vigilanza degli ecosistemi protetti in provincia di Bergamo.Undici gli illeciti amministrativi contestati, per un totale di 4.900 euro. Tre le fattispecie di reato rilevate: a Dalmine per disseminazione di lacci con finalità bracconaggio fauna selvatica e a Ponte San Pietro lungo le sponde del torrente Quisa per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi costituiti prevalentemente da inerti da demolizione. <br clear=all> Per entrambi i fatti ha proceduto il Nucleo Carabinieri Forestale di Curno. Nel comune di Taleggio, i militari del Nucleo di Sedrina e il personale medico veterinario di Ats hanno accertato l'addestramento cinofilo di un segugio femmina non conforme alla normativa vigente in quanto avvenuto a mezzo collare elettrico e bacchetta in legno.

Per entrambi i fatti ha proceduto il Nucleo Carabinieri Forestale di Curno. Nel comune di Taleggio, i militari del Nucleo di Sedrina e il personale medico veterinario di Ats hanno accertato l'addestramento cinofilo di un segugio femmina non conforme alla normativa vigente in quanto avvenuto a mezzo collare elettrico e bacchetta in legno.

