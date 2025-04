Risiko bancario in Italia cosa accade con l’Ops di Mediobanca su Generali

Mediobanca ha lanciato un'offerta pubblica di scambio su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro, denaro che sarebbe ricavato dalla vendita della partecipazione in Assicurazioni Generali della banca milanese. Uno scambio, che risponderebbe ai dubbi degli azionisti di Mediobanca, perplessi dal fatto che il 30% dei ricavi dell'istituto derivino proprio dalla sua partecipazione nella società triestina.Si tratta però anche di una mossa in quello che viene comunemente chiamato il Risiko bancario Italiano. Mediobanca è infatti sotto Ops ostile da parte del Monte dei Paschi di Siena, un'operazione che, secondo molti osservatori, punta principalmente alla partecipazione di Mediobanca nelle Assicurazioni Generali.L'offerta di Mediobanca per Banca GeneraliSecondo molti analisti, l'Ops di Mediobanca per Banca Generali ha senso dal punto di vista economico per il gruppo.

A chi serve il risiko bancario in Italia - Il mercato italiano non assisteva da decenni a un consolidamento così vivace, soprattutto in un settore come quello bancario definito proverbialmente una foresta pietrificata. Non era mai successo che tanti progetti di integrazione fossero in cantiere contemporaneamente e che la strada scelta fosse quella dell’Opa/Ops non concordata e quindi potenzialmente ostile. Ci sono alcune considerazioni da fare su quelle in campo, ma prima vediamo sinteticamente le varie operazioni in corso. 🔗bergamonews.it

