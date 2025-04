Rischio isolamento per Delianuova Muraca presenta interrogazione per interventi immediati

Delianuova e delle aree circostanti versa da anni in una situazione di precarietà e dissesto, aggravata dai danni causati dagli eventi meteorologici avversi tra gennaio e febbraio 2025. Le strade SP2 e SP2 bis sono particolarmente danneggiate, con la presenza di due frane in atto. 🔗 Reggiotoday.it - Rischio isolamento per Delianuova, Muraca presenta interrogazione per "interventi immediati"

Frane a Delianuova, Muraca (Pd) interroga Occhiuto: «Interventi immediati per evitare l'isolamento» ·; Delianuova a rischio isolamento: frane sulle SP2 e SP2 bis, necessarie misure urgenti; Emergenza viabilità a Delianuova, i movimenti franosi rischiano di isolare la comunità.

Frane a Delianuova, Muraca deposita interrogazione alla Regione - Necessitano interventi immediati per evitare il rischio di isolamento del Comune nonchè la realizzazione dello svincolo di Scido ... 🔗reggiotv.it

Frane a Delianuova, Muraca (Pd) deposita interrogazione alla Regione Calabria - "Interventi immediati per evitare il rischio di isolamento del Comune. Tra questi anche la realizzazione dello svincolo di Scido", le parole del consigliere regionale dem ... 🔗citynow.it

Emergenza viabilità a Delianuova, Muraca (Pd): “situazione preoccupante” - La situazione a Delianuova ... rischio. Le famiglie e le imprese di Delianuova non possono rimanere in balia di una viabilità che, se non ripristinata, li condannerà all’isolamento”. Muraca ... 🔗cn24tv.it