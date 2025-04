Riportateci i nostri figli | il grido dei familiari degli ostaggi uccisi a Gaza

familiari di due ostaggi israeliani uccisi a Gaza chiedono di riavere i corpi dei loro cari. Kobi Samrano, padre di Yonatan, 21 anni, rapito dal kibbutz Be’eri e mai tornato: “Non lo accettiamo finché non lo vediamo fisicamente”. Ben Levinson, fratello di Shai, 19 anni, militare ucciso al confine: “Dobbiamo riportarli a casa, vivi e morti, per poter piangere”. L’appello è chiaro: “Basta terrorismo, il mondo si svegli”. Secondo l’UCEI, “questa tragedia continua e la comunità internazionale resta inerte”. Dei 59 ostaggi ancora a Gaza, oltre la metà sarebbero morti, ma i loro corpi sono ancora trattenuti da Hamas. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - "Riportateci i nostri figli": il grido dei familiari degli ostaggi uccisi a Gaza A Roma, durante un incontro promosso dall’UCEI, idi dueisraelianichiedono di riavere i corpi dei loro cari. Kobi Samrano, padre di Yonatan, 21 anni, rapito dal kibbutz Be’eri e mai tornato: “Non lo accettiamo finché non lo vediamo fisicamente”. Ben Levinson, fratello di Shai, 19 anni, militare ucciso al confine: “Dobbiamo riportarli a casa, vivi e morti, per poter piangere”. L’appello è chiaro: “Basta terrorismo, il mondo si svegli”. Secondo l’UCEI, “questa tragedia continua e la comunità internazionale resta inerte”. Dei 59ancora a, oltre la metà sarebbero morti, ma i loro corpi sono ancora trattenuti da Hamas. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

