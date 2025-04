Ripassare una competenza da sviluppare fin dalla scuola Primaria

Ripassare in modo efficace è spesso considerata una competenza da sviluppare solo nelle fasi avanzate della scolarizzazione, ma numerosi studi e buone pratiche hanno dimostrato come anche nella scuola Primaria sia possibile introdurre strumenti di revisione che favoriscano l'apprendimento autonomo e la sicurezza nelle valutazioni. In una scuola che cambia e si evolve grazie alle nuove scoperte delle scienze cognitive, delle neuroscienze e di una pedagogia sempre più orientata ai processi metacognitivi, il ripasso assume un valore formativo centrale.L'articolo Ripassare, una competenza da sviluppare fin dalla scuola Primaria . 🔗 La capacità diin modo efficace è spesso considerata unadasolo nelle fasi avanzate della scolarizzazione, ma numerosi studi e buone pratiche hanno dimostrato come anche nellasia possibile introdurre strumenti di revisione che favoriscano l'apprendimento autonomo e la sicurezza nelle valutazioni. In unache cambia e si evolve grazie alle nuove scoperte delle scienze cognitive, delle neuroscienze e di una pedagogia sempre più orientata ai processi metacognitivi, il ripasso assume un valore formativo centrale.L'articolo, unadafin. 🔗 Orizzontescuola.it

