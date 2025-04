Riorganizzazione Arpa Puglia tra stabilizzazioni e nuove nomine | Presidio centrale della Regione

Arpa Puglia ha intrapreso un percorso di significativo rinnovamento per affrontare con maggiore efficacia le complesse problematiche ambientali e sanitarie della Regione. L'Agenzia - è spiegato in una nota - ha avviato un'articolata Riorganizzazione interna, accompagnata da un processo di. 🔗 Baritoday.it - Riorganizzazione Arpa Puglia, tra stabilizzazioni e nuove nomine: "Presidio centrale della Regione" ha intrapreso un percorso di significativo rinnovamento per affrontare con maggiore efficacia le complesse problematiche ambientali e sanitarie. L'Agenzia - è spiegato in una nota - ha avviato un'articolatainterna, accompagnata da un processo di. 🔗 Baritoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Consorzio Asi dona un laboratorio mobile ad Arpa Puglia per monitoraggio aria - BRINDISI - Nella giornata di oggi, lunedì 14 aprile, il presidente del consorzio Asi, Vittorio Rina, ha consegnato il laboratorio mobile ad Arpa Puglia, rappresentata dal direttore del dipartimento di Brindisi, Anna Maria D'Agnano. Il mezzo, del valore di circa 300.000 euro, è stato acquisito... 🔗brindisireport.it

Amiu Puglia: 14 stabilizzazioni e nuove assunzioni per l'unità di Foggia - Sono 14 i contratti di stabilizzazione sottoscritti lo scorso 1 febbraio per l’Unità operativa di Foggia di Amiu Puglia. Nello specifico, si tratta di 11 operatori J, che erano stati assunti tra il primo febbraio e il primo marzo dello scorso anno, e 3 autisti, assunti il primo febbraio dello... 🔗foggiatoday.it

Il Pd e la storia della manager che ha taroccato una laurea per un posto in Aeroporti di Puglia - Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Riorganizzazione Arpa Puglia, tra stabilizzazioni e nuove nomine: Presidio centrale della Regione; Arpa Puglia cambia volto: nuova organizzazione e 29 stabilizzazioni per le sfide ambientali. Video e foto; ARPA ARPA Puglia: riorganizzazione, stabilizzazioni e nuove nomine per un’Agenzia più forte e strategica. Focus; Arpa Puglia, nuova fase tra riorganizzazione interna e stabilizzazione del personale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Riorganizzazione Arpa Puglia, tra stabilizzazioni e nuove nomine: "Presidio centrale della Regione" - L'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale della Puglia consolida la sua struttura con un nuovo organigramma e assunzioni a tempo indeterminato di personale precario per rispond ... 🔗baritoday.it

Puglia. Consulta boccia legge regionale su stabilizzazioni - Queste norme su stabilizzazioni e ‘internalizzazioni’ del personale sanitario sono state al centro di uno scontro politico, tra Governo centrale e Regione Puglia, che si è protratto per ... 🔗quotidianosanita.it

Sanità, Regione Puglia approva documento per stabilizzazioni - Secondo quanto apprende Ansa, dovrebbero essere circa 4mila le stabilizzazioni da effettuare nell’arco di più annualità. «Il provvedimento - spiega la Regione Puglia - riviene da un lungo ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it