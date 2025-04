RioPost ospita il concerto-reading del Kairos Duo

RioPost presenta il Kairos Duo in concerto. Il duo, composto da Elena De Bellis al violino e Federica Infante al pianoforte, presenta un concerto reading in programma presso l'aps di via Matteotti domenica 4 maggio alle ore 19.Non soltanto un’esperienza musicale, ma un vero e proprio viaggio. 🔗 Foggiatoday.it - RioPost ospita il concerto-reading del Kairos Duo presenta ilDuo in. Il duo, composto da Elena De Bellis al violino e Federica Infante al pianoforte, presenta unin programma presso l'aps di via Matteotti domenica 4 maggio alle ore 19.Non soltanto un’esperienza musicale, ma un vero e proprio viaggio. 🔗 Foggiatoday.it

