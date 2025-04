Rinnovo Theo Hernandez il Milan fa la sua mossa | che beffa per il rossonero

Milan sta facendo il punto della situazione per la questione rinnovi: sono arrivate a tal proposito novità inaspettate per il contratto di Theo Hernandez.Il Milan ha ancora davanti a sé l’obiettivo e la possibilità di vincere la Coppa Italia per riuscire a conquistare un posto in Europa. Mentre i giocatori sono al lavoro con Sergio Conceicao, la società si è mossa per Theo Hernandez ma la proposta ha stupito.Milan, il Rinnovo di Theo Hernandez continua a tenere banco: i dettagli rivelati da La Gazzetta dello SportSecondo quanto rivelato quindi questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe sì offerto il Rinnovo di contratto al rossonero – soprattutto per non rischiare di perderlo a parametro zero o a cifre molto basse vista la scadenza nel 2026 – ma la proposta è stata fatta al ribasso. 🔗 Rompipallone.it - Rinnovo Theo Hernandez, il Milan fa la sua mossa: che beffa per il rossonero Ilsta facendo il punto della situazione per la questione rinnovi: sono arrivate a tal proposito novità inaspettate per il contratto di.Ilha ancora davanti a sé l’obiettivo e la possibilità di vincere la Coppa Italia per riuscire a conquistare un posto in Europa. Mentre i giocatori sono al lavoro con Sergio Conceicao, la società si èperma la proposta ha stupito., ildicontinua a tenere banco: i dettagli rivelati da La Gazzetta dello SportSecondo quanto rivelato quindi questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, ilavrebbe sì offerto ildi contratto al– soprattutto per non rischiare di perderlo a parametro zero o a cifre molto basse vista la scadenza nel 2026 – ma la proposta è stata fatta al ribasso. 🔗 Rompipallone.it

