Rimprovera il ragazzino che gioca col pallone fuori al bar e viene pestato dai genitori | VIDEO

Capua, rimprovera ragazzino che gioca a pallone del dehor: titolare bar pestato dal padre - Una scena di inaudita violenza si è consumata lo scorso 12 aprile nel centro cittadino di Capua, nel Casertano, dove il titolare di un bar è stato selvaggiamente aggredito da un uomo per aver rimproverato il figlio, che giocava a pallone nel dehor del locale arrecando disturbo ai clienti. Capua, rimprovera ragazzino che gioca a […] L'articolo Capua, rimprovera ragazzino che gioca a pallone del dehor: titolare bar pestato dal padre sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

