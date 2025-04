Rimosso dopo 15 anni il gruppo Facebook del Metodo Di Bella

gruppo Facebook 'Metodo di Bella, di cancro si può guarire' aperto 15 anni fa e con un seguito di 45mila iscritti, è stato Rimosso dall’oggi al domani. 🔗 Imolaoggi.it - Rimosso dopo 15 anni il gruppo Facebook del Metodo Di Bella ildi, di cancro si può guarire' aperto 15fa e con un seguito di 45mila iscritti, è statodall’oggi al domani. 🔗 Imolaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

Metodo Di Bella, rimosso dopo 15 anni il gruppo Facebook sulla terapia alternativa per i tumori, almeno una volta i censori avevano un nome e un volto - Quindici anni di discussioni, di studi pubblicati, di storie di remissioni di malattia e di addii. Per quale motivo? Una volta i censori avevano un nome e un volto. Magari si nascondevano dietro nick name o titoli universitari: "Sono il professor Tal dei Tali, cattedra all'università di Napol

Metodo Di Bella, rimosso dopo 15 anni il gruppo Facebook sulla terapia alternativa per i tumori, almeno una volta i censori avevano un nome e un volto - Una volta i censori avevano un nome e un volto. Magari si nascondevano dietro nick name o titoli universitari: "Sono il professor Tal dei Tali, cattedra all'università di Napoli, e chiedo al suo diret ...

