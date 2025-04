Rimorchio di un camion s' incastra tra i cavi della ferrovia a Mungivacca | disagi alla circolazione

disagi alla circolazione ferroviaria, nella giornata di martedì 29, sulla linea delle Ferrovie Sud Est a Bari, dopo che un camion con Rimorchio è rimasto incastrato tra i cavi all'altezza di un passaggio a livello.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. La regolare. 🔗 Baritoday.it - Rimorchio di un camion s'incastra tra i cavi della ferrovia a Mungivacca: disagi alla circolazione ria, nella giornata di martedì 29, sulla linea delle Ferrovie Sud Est a Bari, dopo che unconè rimastoto tra iall'altezza di un passaggio a livello.Sul posto sono intervenuti gli agentiPolizia Locale. La regolare. 🔗 Baritoday.it

